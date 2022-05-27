27 Mayıs KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 27 Mayıs 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 134 bin 252 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 940 olarak açıklanırken; 4 kişi hayatını kaybetti, 1.237 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 27.05.2022- 21:00