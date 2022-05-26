Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 26 Mayıs Merkez Bankası faiz kararı arttırıldı mı, düşürüldü mü, sabit mi tutuldu?

26 Mayıs Perşembe günü açıklananTürkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı vatandaşların gündeminde yerini aldı. "Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, faizler artacak mı, düşecek mi, sabit mi tutulacak? Merkez bankası kararı ne olacak, piyasayı nasıl etkileyecek? Merkez Bankası faiz kararı dövizi nasıl etkiler?' sorularının cevabı ise arama motorunda araştırılmaya başladı. İşte TCMB Mayıs ayı faiz kararına dair merak edilenler...

Mayıs ayı Merkez Bankası toplantısından çıkacak kararı bekleyen milyonlarca vatandaş, verilecek kararın döviz kurlarını ve Borsa İstanbul'u nasıl etkileyeceğini araştırmaya başladı. Merkez Bankası'nın faiz kararının sabit tutulup tutmayacağı merak edilirken; 'Merkez Bankası faiz kararı kaçta açıklanacak? Altın, dolar, euroda son durum ne? Merkez Bankası faiz beklentisi ne?' soruları arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. 26 Mayıs Merkez Bankası kararına dair detaylar haberimizde...

26 MAYIS MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kararın açıklanmasının akabinde, detaylar haberimizde yer alacak.

AA MERKEZ BANKASI MAYIS FAİZ KARARI ANKETİ

AA Finans'ın 26 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörülürken; ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 olarak belirlendi.

TCMB MERKEZ BANKASI MAYIS FAİZ KARARI ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 14 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Mayıs 2022 faiz kararı, saat 14:00'de TCMB resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Açıklanan faiz kararı dışında faiz karar metni, gelecek dönemin para politikasına dair mesajlar barındırdığından ekonomistler için rehber niteliğinde olacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI DÖVİZ KURLARINI NASIL ETKİLER?

Dolar/TL: Fed'in faiz artırım adımları ve Haziran ayında başlayacak bilanço küçültme adımları nedeniyle dolar endeksi 20 yılın zirvesini test etti. Dolar küresel düzeyde değer kazanıyor. Bununla beraber Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar/TL 16,00-16,35 bandında dalgalanıyor.

Euro/TL: Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde Temmuz ve Eylül ayında faiz artırım sürecinin başlamasının muhtemel olduğunu açıkladı. Bu durum piyasalarda likidite azalacağı endişesiyle beraber euronun dünya para birimleri karşısında değerlenmesini sağladı. Euro Merkez Bankası faiz kararı arefesinde 17,20-17,50 arasında dalgalanıyor.

Altın Fiyatları: Dünyada artan resesyon endişeleri nedeniyle güvenli liman talebi arttı. Güvenli liman gömleğini giyen altın fiyatları yükselişe geçti. Yurt içinde de altın gram fiyatı 969 TL'yi aşarak 5 ayın rekorunu kırdı. Merkez Bankası faiz kararı arefesinde gram altın 960-977 TL arasında seyrediyor.

Borsa İstanbul: 2022 yılında küresel piyasalarda pozitif ayrışarak yatırımcısına yaklaşık yüzde 25 getiri sağlayan Borsa İstanbul'da geçen hafta kar satışları ve dengelenme süreci izlendi. Merkez Bankası faiz kararı arefesinde endeks 2400 puana dayanarak primli seyir izledi.

NİSAN AYI MERKEZ BANKASI KARARI NE OLMUŞTU?

Nisan 2022 PPK toplantısından faizlerin yüzde 14'te sabit bırakılması kararı çıkmıştı. 2021 yılı Eylül ayından Aralık ayına kadar 500 baz puan faiz indirerek politika faizini yüzde 14'e indiren TCMB böylelikle son 4 toplantıda pas geçmiş oldu.

BİR SONRAKİ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bir sonraki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 23 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.