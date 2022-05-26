AUZEF - AKSİS SINAV YERLERİ | İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi final sınavı ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı?

İstanbul Üniversitesi AUZEF Bahar dönemi finallerinin ne zaman yapılacağı ve giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı sınava girecek adaylar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. İşte AUZEF final sınav tarihi ve giriş belgelerine dair merak edilenler...

AUZEF sınav tarihleri ve sınava giriş belgesi binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Sınava girecek adaylar, 'AUZEF 2022 finalleri ne zaman, AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu mu?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022 Bahar Dönemine finallerine dair detaylar...

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AUZEF final sınavlarının giriş yerleri henüz açıklanmadı. Belgeler erişime açıldığında detaylar haberimizde yer alacak.

AUZEF 2022 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı AUZEF finalleri 4 -5 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF 2022 BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 04 - 05 Haziran 2022

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 02 - 03 Temmuz 2022

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 alması gerekiyor.