Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercihleri bitti mi? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 4175 sözleşmeli personel alımı tercih işlemleri için sona yaklaşıldı. Tercih yapmak isteyen ve tercihlerini tamamlayan binlerce aday ise tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır, tercihler ne zaman açıklanır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları, 6 Mayıs 2022 tarihinde açıklanmasının ardından, adaylar için tercih süreci başlamıştı ve 27 Mayıs itibarıyla sona erecek tercih döneminin akabinde, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başladı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığ personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman bitecek? İşte detaylar...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 4175 PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ İÇİN SON TARİH!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu, 20 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla bakanlığın internet sitesinden ilan edildi ve her adayın 20 tercih hakkına sahip olduğu ifade edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 sözleşmeli personel alımı tercihleri 20-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında https://personel.aile.gov.tr/ adresi üzerinden kabul edilecek ve e-posta ve şifre bilgileri girildikten sonra adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

Tercihler sisteme kaydedilip onaylandıktan sonra tercih formunun çıktısı alınarak imzalanacak ve tercihlerinden birine yerleştirilen adaylar atamaya esas belgeleri ile birlikte teslim edecektir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

AİLE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Kılavuzda yer alan "kadroları" tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak Kılavuzda yer alan "pozisyonları" tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,Kılavuzda yer alan "İşçi" kadroları için; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

Kılavuzda yer alan "kadroları" tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)Kılavuzda yer alan "pozisyonları" tercih edecek adaylar için; Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamaları. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

AİLE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, sürecin son bulmasının ardından, tercihleri doğrultusunda yerleştirme işlemlerini geride bıracak. Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduktan sonra haberimizde yer alacak.