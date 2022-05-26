26 Mayıs KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 26 Mayıs 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 139 bin 482 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 1310 olarak açıklanırken; 5 kişi hayatını kaybetti, 1.289 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2022- 20:30 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022- 20:31