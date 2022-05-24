KPSS 2022 başvuru ücreti ne kadar? Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru tarihleri ve başvuru kılavuzu | KPSS BAŞVURU

24 Mayıs Salı günü itibarıyla kabul edilen KPSS başvuruları, gündemde yerini aldı. Adayları yakından ilgilendiren KPSS başvuru sürecine dair merak edilenler ise araştırılmaya başladı. Peki, KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? 2022 KPSS ücreti ne kadar? KPSS ne zaman düzenlenecek? İşte KPSS hakkında merak edilen detaylar...

KPSS başvuruları 24 Mayıs Salı günü itibarıyla başladı ve adaylar, KPSS başvuru ücretlerini araştırmaya koyuldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı için çalışmalarını sürdüren adaylar, ÖSYM üzerinden KPSS başvurusunu nasıl yapacağını ve son başvuru tarihini sorgulamaya devam ederken, 2022 KPSS'ye dair merak edilenler haberimizde....

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN? KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs Salı günü başlayacak ve 6 Haziran'da son bulacak.

2022 KPSS BAŞVURU EKRANI

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvurusu yapmak isteyen adaylarbaşvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından tamamlayabilecek.

2022 KPSS BAŞVURU EKRANI

2022 KPSS NE ZAMAN?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve 31 Temmuz'da düzenlenecek.

Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak. KPSS ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar sürecek.

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim'de yapılırken; KPSS ortaöğretim oturumu ise 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.



2022 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS 2022 başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuzun ardından belli olacak ve detaylar haberimizde yer alacak.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu 2021 yılı ücretleri şöyleydi: