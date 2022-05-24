24 Mayıs KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 24 Mayıs 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 136 bin 332 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 1304 olarak açıklanırken; 6 kişi hayatını kaybetti, 1.184 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2022- 20:43 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022- 20:48