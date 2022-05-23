Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun 23 Mayıs Pazartesi günü çekilişi gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler '23 Mayıs 2022 Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 23 Mayıs 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
📺23 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sayısal Loto'da 23 Mayıs Pazartesi çekilişi saat 21.30'da yapıldı ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.
21 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI
21-46-62-73-87-90 Joker: 86 Süperstar: 53
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