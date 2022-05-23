23 Mayıs KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 23 Mayıs 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 123 bin 536 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 922 olarak açıklanırken; 3 kişi hayatını kaybetti, 1.105 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 21:16 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022- 21:18