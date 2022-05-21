Survivor'da heyecan devam ediyor. Yeni haftanın 2. dokunulmazlık oyunu 21 Mayıs Cumartesi yayınlanan bölümle izleyecilerle buluştu. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İkinci eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler...
SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survior All Star 2022'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.
SURVIVOR'DA HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survior All Star 2022'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takımın belli olmasının ardından, toplanacak konseyde 2. eleme adayı da belli oldu.
SURVIVOR'DA BU HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survior All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Berkan oldu.