SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 21 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununun ekrana geldiği Survivor All Star yeni bölümde nefesler tutuldu. Survivor'un sıkı takipçileri, 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamaya devam ederken; 21 Mayıs Survivor All Star 2022'de dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın 2. eleme adayı haberimizde...

Survivor'da heyecan devam ediyor. Yeni haftanın 2. dokunulmazlık oyunu 21 Mayıs Cumartesi yayınlanan bölümle izleyecilerle buluştu. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İkinci eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survior All Star 2022'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

SURVIVOR'DA HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survior All Star 2022'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takımın belli olmasının ardından, toplanacak konseyde 2. eleme adayı da belli oldu.

SURVIVOR'DA BU HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survior All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Berkan oldu.