Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım devam ediyor. 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişte, binlerce vatandaş, 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 21 Mayıs Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapmayı sürdürüyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. 21 Mayıs 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları haberimizde...
İşte 21 Mayıs 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
📺21 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sayısal Loto'da 21 Mayıs Cumartesi çekilişi saat 21.30'da yapıldı ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
21-46-62-73-87-90 Joker: 86 Süperstar: 53
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