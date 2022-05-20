Milli boksörümüz Ayşe Çağırır Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele etti ve altın madalyanın sahibi oldu. Kazak rakibi Alua Balkikakuva'yı 3-2 mağlup ederek Dünya Şampiyonu olan Ayşe Çağırır'ın hayatı araştırılmaya başladı. Peki, Ayşe Çağırır kaç yaşında ve nereli? İşte başarısıyla gururlandıran Milli boksörümüz Ayşe Çağırır'ın hayatı ve kariyerine dair detaylar...

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan ve tarihi başarısıyla adını dünyaya duyuran Ayşe Çağırır'ın hayatı araştırılmaya başladı. Finalde, Kazak rakibi Alua Balkibekova'yı yenerek şampiyon olan Milli boksör Ayşe Çağırır'ın boyu, kilosu, yaşı ve nereli olduğu ise vatandaşlar tarafından merak edilenler arasında yerini aldı. İşte Ayşe Çağırır'ın biyografisi...

AYŞE ÇAĞIRIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1 Ocak 1995'te dünyaya gelen Ayşe Çağırır, Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur ve Milli boksördür. 2022 yılı itibarıyla 27 yaşındaki Ayşe Çağırır, 1,60 boyunda ve 48 kilodur.

Ayşe Çağırır'ın 2013 yılında katıldığı Dünya Gençler Boks Şampiyonası ile başlayan kariyeri, 2014 ve 2018 yılında Avrupa Bayanlar Boks Şampiyonası ve Dünya Boks Şampiyonası'na katılmasıyla devam etmiştir; 2019 yılında ise Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda yarışmıştır.

Son olarak, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası finalinde Ayşe Çağırır, Kazak rakibi Alua Balkibekovaya'yı yenerek dünya şampiyonu olmayı başarmıştır.

AYŞE ÇAĞIRIR ALTIN MADALYAYI NASIL KAZANDI?