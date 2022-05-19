Survivor All Star'da ödül oyunu nefes kesti, sona yaklaştıkça artan rekabet, ödül oyununa da yansıdı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Mayıs Survivor ödül oyununa dair merak edilenler haberimizde...
19 MAYIS SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
19 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelen Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım, kırmızı takım kazandı.
BU HAFTA SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor All Star'ın 17 Mayıs Salı günü ekrana gelen bölümünde, adaya veda eden isim Seda oldu.
KIRMIZI TAKIM
Sude
Anıl
Batuhan
Barış
Ayşe
MAVİ TAKIM
Nagihan
Ogeday
Berkan
Evrim
Nisa