19 Mayıs KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 19 Mayıs 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 135 bin 563 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 1.845 olarak açıklanırken; 4 kişi hayatını kaybetti, 1.389 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2022- 21:12