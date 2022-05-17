İstanbul'da hangi yollar, saat kaça kadar kapalı olacak? Bugün yollar neden kapanacak? Valilik'ten açıklama geldi!

Bugün İstanbul Anadolu Yakası'nda bazı yolların trafiğe kapatılacağını ve bu nedenle alternatif yolların kullanılması gerektiğini duyuran İstanbul Valiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında alınan karara dair açıklama yaptı. 17 Mayıs Salı günü saat 11.00 itibarıyla İstanbul'da hangi yolların kapanacağı ve ne zaman açılacağı ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya sorgulanmaya başladı. İşte 17 Mayıs Salı İstanbul'da kapalı yollar, alternatif yol güzergahları ve İstanbul güncel yol durumu...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2022- 08:00 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022- 08:00