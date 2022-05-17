19 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda üniversiteler tatil olacak mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda okulların ve üniversitelerin tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Peki, ülke genelinde resmi tatil ilan edilen 19 Mayıs'ta üniversitelerde dersler devam edecek mi, okullar tatil olacak mı? İşte 19 Mayıs Perşembe günü tatiline dair merak edilenler...

'19 Mayıs Perşembe günü okullar var mı, yok mu? Üniversiteler tatil mi?' sorusu gündemde yerini aldı. 19 Mayıs'ta eğitimin devam edip etmeyeceğini araştıran vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda okullara dair detayları sorgulamayı sürdürürken; 19 Mayıs tatiline dair merak edilenler haberimizde...

19 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ OKULLAR, LİSE VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Perşembe günü kutlanacak.

19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olarak kabul edildiğinden; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversitelerde resmi tatil oluyor.

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