Komiser Yardımcılığı sınavı başvurusu nasıl yapılır? PAEM başvurusu başladı mı, son tarih ne zaman? İşte PAEM başvuru tarihleri...

16 Mayıs Pazartesi günü başlayan PAEM başvuruları gündemde yerini aldı. Komiser Yardımcısı olmak isteyen binlerce aday, konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, PAEM başvuruları ne zamana kadar devam edecek, ne zaman bitecek? İşte PAEM 2022 başvurularına dair detaylar...

PAEM başvuru tarihleri ve şartları, Komiser Yardımcısı olmak isteyenlerin gündeminde yerini aldı. 16 Mayıs 2022'den itibaren kabul edilen PAEM başvrularının ne zaman biteceği ve son başvuru tarihi ise araştırılmaya başladı. İşte PAEM 2022 başvuruları hakkında bilinmesi gerekenler...

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PAEM BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Komiser yardımcılığı sınavı olarak bilinen PAEM için başvurular 16-27 Mayıs tarihleri arasında kabul edilecek.

PAEM SINAV BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

PAEM SINAVI NE ZAMAN, GİRİŞ YERİ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PAEM sınavı 26 Haziran gerçekleştirilecek ve giriş belgeleri 20 Haziran tarihinde erişime açılacak.