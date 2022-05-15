Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde haftanın 6. dokunulmazlığı oynanandı ve kaybeden takım bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki, 15 Mayıs Pazar günü dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da haftanın 6. eleme adayı kim oldu, haftanın eleme adayları kim? İşte merak edilen detaylar...
SURVIVOR ALL STAR 2022 15 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Böylelikle Gönüllüler takımı aday çıkarmak zorunda kaldı.
Survivor All Star 2022'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Nisa, 3. eleme Berkan Karabulut, 4. eleme adayı Seda, beşinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Ogeday olarak belirlenmişti. Haftanın 6. eleme adayı ise Hikmet Tuğsuz oldu.
KIRMIZI TAKIM
Adem
Sude
Gökhan
Sema
Anıl
Batuhan
Barış
Ayşe
MAVİ TAKIM
Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Seda
Hikmet
Evrim
Nisa