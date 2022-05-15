Dünyamızın tek doğal uydusu Ay, kırmızıya bürünerek gökyüzünde bir görsel şölen vermeye hazırlanıyor. 'Kanlı Ay' olarak bilinen yılın ilk tam ay tutulmasında Ay, yaklaşık 1,5 saat boyunca nefes kesici renklere bürünüyor. Bu tutulmanın, son on yılın en uzun süren tutulmalarından birisi olacağı ifade ediliyor.

Pazar gecesi başlayarak pazartesi sabahının erken saatlerinde tam formuna ulaşacak olan Kanlı Ay tutulmasını, Dünya'nın pek çok noktasından seyretmek mümkün olacak. Peki, tutulma Türkiye'den de gözlemlenebilecek mi? Gelin bu görsel ziyafeti izleme şansına sahip olacak olan ülkeler hangileri, bir bakalım.

16 Mayıs Pazartesi günü saat 07:13'te gerçekleşmesi beklenen göksel olayı en iyi şekilde izleyeme şansına sahip olacakların, tüm orta ve Güney Amerika'da yaşayanlar ile Kuzey Amerika'nın doğu yarısındakiler olacağı kaydediliyor. Ay konusunda uzmanlaşmış bir gezegen jeologu olan NASA'dan Noah Petro, tam bir "ziyafet" olarak nitelendirdiği tutulmaya dair "Bu gerçekten Amerika Kıtası için bir tutulma" ifadelerini kullanıyor.

Türkiye'deki meraklı uzay gözlemcilerine ise üzücü bir haberimiz var: Eğer ani bir kararla uçak bileti almaya kara vermezseniz –ya da çoktan bir bilet almadıysanız- ne yazık ki Kanlı Ay Tutulmasını canlı bir şekilde izlemeniz mümkün olmayacak.

Ancak hemen üzülmeyin. NASA ve Slooh gözlemevleri ağı, tutulmayı canlı bir şekilde anbean yayınlayacak. Geçen sonbaharda fırlatılan NASA'nın Lucy uzay aracı ise, bu hafta sonu gerçekleşecek olan Ay tutulmasını tam olarak 103 milyon kilometre uzaklıktan fotoğraflayacak.

Öte yandan önümüzdeki kasım ayında uzun bir Ay tutulması daha meydana gelecek. Bu Ay tutulmasını Avrupa ve Afrika'dan gözlemlemek mümkün olacak. Bir dahaki tam tutulma ise 2025 yılına kadar gerçekleşmeyecek.