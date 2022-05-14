Survivor'da haftanın 5. dokunulmazlık oyunu izleyicilerle buluştu. Survivor'un sıkı takipçileri 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın 5. eleme adayı kim oldu?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 5. eleme adayı...

Survivor All Star 2022'nin bu akşamki yeni bölümünde haftanın 5. dokunulmazlığı oynandı ve kaybeden takım bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki, 14 Mayıs Cumartesi günü dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da haftanın 5. eleme adayı kim oldu, haftanın eleme adayları kim? İşte merak edilen detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 14 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Nisa oldu. Haftanın 3. eleme Berkan Karabulut olurken; haftanın 4. eleme adayı Seda oldu. Beşinci eleme adayı ise bu akşam yapılan oylama sonucu Ogeday oldu.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Batuhan

Barış

Ayşe



MAVİ TAKIM

Atakan

Nagihan

Ogeday

Berkan

Seda

Hikmet

Evrim

Nisa