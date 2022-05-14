AÖF SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | AÖF sınav yerleri belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları ne zaman?

AÖF SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | AÖF sınav yerleri belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav giriş belgelerinin açıklandığını duyurdu, binlerce aday sınava gireceği merkezi öğrenmek için sorgulama yapmaya başladı. 2 - 3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF vize sınavlarının akabinde, final sınavlarını da başarıyla tamamlamak isteyen adaylar, final sınavları için hazırlıklara başladı. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi finalleri ne zaman? İşte 2022 AÖF bahar dönemi final sınavları giriş belgesi sorgulama ekranı ve AÖF sınavına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2022- 08:30 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022- 08:30