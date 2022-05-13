Haberler Haberler Haberleri 13 Mayıs KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 13 Mayıs 2022)
13 Mayıs KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 13 Mayıs 2022)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 134 bin 27 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 1.534 olarak açıklanırken; 7 kişi hayatını kaybetti, 1.673 hasta da iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 134 bin 27 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 1.534 olarak açıklanırken; 7 kişi hayatını kaybetti, 1.673 hasta da iyileşti.