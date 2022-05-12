Çinli teknoloji markası Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro’nun Türkiye tanıtımı gerçekleştirildi. Seri Türkiye pazarına sunuldu. Xiaomi 12’nin fiyatı 20 bin 999 TL, Xiaomi 12 Pro’nun fiyatı ise 24 bin 999 TL olarak açıklandı.

Çinli teknoloji markası Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro'nun Türkiye tanıtımı gerçekleştirildi. 12GB+256GB olmak üzere tek varyantla satışa sunulan Xiaomi 12'nin fiyatı 20 bin 999 TL, Xiaomi 12 Pro'nun fiyatı ise 24 bin 999 TL olarak açıklandı. Böylece Xiaomi'nin yeni serisindeki Türkiye fiyatları, Apple'ın başlangıç fiyatı 24 bin 999 TL olan iPhone 13 Pro modeliyle de eşitlenmiş oldu.

8K video kaydına olanak tanıyan 50MP'lik geniş açılı kamerayla gelen her iki model de çok yönlü çekim için üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Xiaomi 12 Pro, Sony IMX707 ultra büyük ana sensöre sahip üçlü 50MP kurulumuyla öne çıkıyor. Xiaomi 12 ise 5MP telemakro kameranın yanı sıra 13MP ultra geniş açılı kamera içeriyor. Modellerde ProFocus, Ultra Gece Videosu, One-click AI Cinema, Parallel World (Paralel Dünya), Freeze Frame Video (Donmuş Kare Video), Magic Zoom (Sihirli Yakınlaştırma) gibi modlar bulunuyor.

Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini içeriyor. 4nm üzerine inşa edilen bu işlemci, önceki nesle kıyasla GPU grafik işleme yeteneklerini yüzde 30, enerji verimliliğini ise yüzde 25 artırıyor. Her iki cihaz da 6400 Mbps'ye kadar bellek hızı için LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 destekliyor.

HARMAN KARDON SES

Xiaomi 12 Pro'nun 6.73 inç WQHD+ ekranı, içeriğe bağlı olarak dinamik LTPO ekranını 1Hz ile 120Hz arasında akıllı bir şekilde ayarlamak için AdaptiveSync Pro teknolojisinden faydalanıyor. Xiaomi 12 ise 6.28 inç full HD+ ekranlarda 68 milyardan fazla renk ve 120Hz AdaptiveSync özelliğini içeriyor.

Sound By Harman Kardon özelliğine sahip olan Xiaomi 12 serisi, Dolby Atmos ile desteklenen bir ses deneyimi sunuyor. Xiaomi 12 Pro, ayrıca iki tweeter ve iki woofer'dan oluşan dörtlü hoparlörler kurulumunu kapsıyor.

18 DAKİKADA TAM ŞARJ

120W Xiaomi HyperCharge özelliğine sahip olan Xiaomi 12 Pro, boost modunu kullanarak 18 dakikada tamamen şarj oluyor. Xiaomi 12 Pro'da 4600mAh pil, Xiaomi 12'de ise 4500mAh pil bulunuyor. Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12'de 50W kablosuz şarj ve 10W ters şarj desteği de mevcut. Her iki cihazın gri, mor ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor.

4K MI TV STICK VE BUDS 3T PRO

Xiaomi'nin Türkiye etkinliğinde Xiaomi 12 serisi ile birlikte çeşitli ekosistem ürünleri de tanıtıldı. Etkinlikte tanıtılan 4K bağlantılı destekli Mi TV Stick'in Türkiye fiyatı 1319 TL ve markanın yeni kablosuz kulaklığı Xiaomi Buds 3T Pro'nun Türkiye fiyatı ise 2099 TL olarak duyuruldu.