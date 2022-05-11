Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '11 Mayıs Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 11 Mayıs Çarşamba 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 60 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
İşte 11 Mayıs 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sayısal Loto'da 11 Mayıs Çarşamba çekilişi saat 21.30'da yapıldı ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
11 MAYIS ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
11-27-54-57-65-82 Joker: 78 Süperstar: 63
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