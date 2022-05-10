Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor All Star 2022'de ödül oyunu nefesleri kesti. Survivor'un sıkı takipçileri 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor ödül oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor ödül oyununu kim kazandı?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken; Survior All Star 2022 ödül oyununu kazanan takım belli oldu. İşte bilinmesi gereken detaylar....

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 10 Mayıs Salı günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar ödül için kozlarını paylaştı. Peki Survivor 10 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 10 MAYIS

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Böylelikle Ünlüler takımı hamburger ödülünün sahibi oldu.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Batuhan

Barış

Ayşe

MAVİ TAKIM

Atakan

Nagihan

Ogeday

Berkan

Seda

Hikmet

Evrim

Nisa