SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 10 Mayıs 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor All Star 2022'de ödül oyunu nefesleri kesti. Survivor'un sıkı takipçileri 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor ödül oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor ödül oyununu kim kazandı?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken; Survior All Star 2022 ödül oyununu kazanan takım belli oldu. İşte bilinmesi gereken detaylar....
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 01:00 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022- 01:00
Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 10 Mayıs Salı günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar ödül için kozlarını paylaştı. Peki Survivor 10 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 10 MAYIS
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Böylelikle Ünlüler takımı hamburger ödülünün sahibi oldu.
KIRMIZI TAKIM
Adem
Sude
Gökhan
Sema
Anıl
Batuhan
Barış
Ayşe
MAVİ TAKIM
Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Seda
Hikmet
Evrim
Nisa