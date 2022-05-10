LGS görev başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zamana kadar yapılabilir? 2022 LGS gözetmen ücreti ne kadar?

LGS görev alma (gözetmen) başvuru ekranı erişime açıldı, gözetmen olmak isteyen ya da çeşitli görevlerde yer almak isteyen öğretmenler nasıl başvuru yapabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, LGS görev başvurusu nasıl yapılır? 2022 LGS gözetmen ücretleri ne kadar? İşte LGS gözetmen ücretine ve başvuru tarihlerine dair merak edilenler...

LGS gözetmen başvurusu yapmak isteyen ve 2022 başvuru ücretlerini araştıran milyonlarca vatandaş, LGS görev başvurusunun detaylarını araştırmaya başladı. Peki, 2022 LGS gözetmeni olmak için ne yapmak gerekir, nasıl başvurulur? İşte detaylar...

LGS GÖREV (GÖZETMEN) BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

5 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek LGS sınavında görev almak isteyen öğretmenler MEBBİS üzerinden başvuruda bulunabilecek. Aldığı görevin türüne göre ücret alacak.

LGS GÖREV (GÖZETMEN) BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

LGS'de gözetmen olmak isteyen öğretmenler başvurularını 20 Mayıs tarihine kadar tamamlayabilecek.

LGS GÖREV TALEP EKRANI VE BAŞVURUSU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

2022 LGS GÖREVLİ VE GÖZETMEN ÜCRETİ NE KADAR?

LGS için öğretmenler üç farklı türde görev alabilecek: