Halkbank personel başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Halkbank personel alımı başvuru tarihi ne zaman bitecek?

Halkbank, bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS şartı olmaksızın 150 memur alımı ilanını duyurdu. Halkbanka başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, personel alımı başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırmaya başladı. Peki, Halkbank personel alımları ne zaman başladı, başvuru için son tarih ne zaman? Halkbank KPSS şartı olmadan hangi bölümlerden alım yapacak, şartları neler? İşte Halkbank memur alım ilanına dair merak edilenler...

Halkbank personel alımına dair tarihler ve başvuru şartları gündemde yerini aldı. Halkbank bünyesinde İstanbul'da istihdam edilmek üzere açılan 150 kişilik kontenjanda, Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alımı için detaylar araştırılmaya başladı. Peki, Halbank personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Halkbank personel alımı tarihleri ve başvuru ekranı haberimizde...

HALKBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınav başvuruları, 6 Mayıs 2022 – 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

HALKBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

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HALKBANK PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, https://sinav.yildiz.edu.tr/ halkbank adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. "Sınav Başvuru Formu" aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

HALKBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

HALKBANK PERSONEL BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

HALKBANK PERSONEL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Halkbank personel başvuru ücreti 150 TL olarak belirlenmiştir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, Yıldız Teknik Üniversitesi Sınav Merkezinin Bankamız nezdindeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır. Sınav ücretini yatırdıktan 1 saat sonra sınav başvurusu yapılabilir. Ancak kredi/banka kartıyla yapılacak ödemeler başvuru esnasında gerçekleştirilebilir.

Sınav ücret ödemeleri, 06 Mayıs 2022 Cuma günü saat 09.00'dan, 27 Mayıs 2022 Cuma günü saat 17.00'ye kadar, sınav başvurusu esnasında https://sinav.yildiz.edu.tr/halkbank web sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile veya Bankamız gişe ve internet şube kanalları üzerinden gerçekleştirilecektir. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubeleri ve internet bankacılığı aracılığıyla adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır.

Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 13 Haziran 2022 – 25 Haziran 2022 tarihleri arasında https://sinav.yildiz.edu.tr/halkbank adresinden "T.C. Kimlik Numarası" ve "Aday Şifresi" girerek alabileceklerdir.

HALKBANK PERSONEL ALIMI SINAVI HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK?

25 Haziran 2022 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon illerinde Halkbank'ın ilan edeceği lokasyonlarda gerçekleştirilecektir. Aday başvuruları yeterli sayıya ulaşmadığı takdirde veya illere ayrılan kontenjanın üstünde başvuru olması halinde Banka, adayları belirlediği uygun sınav merkezlerine davet etme hakkını saklı tutar.

HALKBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

HALKBANK PERSONEL BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN