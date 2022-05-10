Engelliler haftası ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Engelliler haftasına özel mesajlar ve farkındalık yaratan sözler

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan bir kararla resmileşerek kutlanmaya başlayan 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası'nın tarihçesi araştırılmaya başladı. 'Engelliler haftasının anlamı ve önemi nedir?' sorularının cevabını merak eden vatandaşlar için detaylar ve Engelliler Haftası'nda farkındalık yaratmak isteyenler için Engelliler Haftası ile ilgili şiirler, Whatsapp, Facebook ve Twitter'da Engelliler Haftası'na özel farkındalık mesajları haberimizde...

Engelliler Haftası'na özel mesajlar ve farkındalık yaratan sözler gündemde yerini aldı. Her yıl 10-16 Mayıs arasında kutlanan Engelliler Haftası'nın tarihçesi ve nasıl ortaya çıktığı araştırılmaya başladı. Peki, Engelliler Haftası'nın anlamı ve önemi nedir? İşte en anlamlı, fark yaratan Engelliler Günü mesajları...

ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Her yıl, Mayıs ayının 10-16 tarihleri arasında kutlanan ve Birleşmiş Milletler'e üye olan 156 ülkede aynı tarihlerde başlayan Engelliler Haftası, farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.

Engelliler Haftası süresince engellilerin sorunları ve engellilerin eğitimi gibi konuların üstünde durulmaktadır. Radyo ve televizyonlarda bu konular hakkında programlar yayınlanmakla birlikte; okullarda aynı şekilde bu konuya dikkat çekilmektedir.

10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı

11 Mayıs Görmeyenler günü

12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü

13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü

14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü

15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü

16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI, SÖZLERİ | WHATSAPP, FACEBOOK VE TWİTTER İÇİN ANLAMLI PAYLAŞIMLAR

Engeller kalpte başlar... Bizim hiçbir engelimiz yok!

Hiçbir engel, başarmaya engel değildir.

Engelsiz hikayeler, engellenemez istikrarlarla yazılır.

Sen, ben yok. Engelin yok. Biz varız, sevgi var. İyi ki varsın...

Engelliler yalnızca bir gün değil, her gün anlaşılmalı. Duyguları paylaşmak en güzel mucize...

Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.

Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.

Engel değil gülmeye hiçbir engel, sen iste yeter. Hiçbir engel duramaz önünde, başarmak dünyaya bedel!

Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir. Tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Haftası kutlu olsun.

Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

Asıl en büyük engel SEVGİSİZLİKTİR.