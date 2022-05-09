Survivor'da ödül oyunu heyecanı yeni bölümde doruta. Survivor All Star 2022'de ödül oyunu nefesleri kesti. Survivor'un sıkı takipçileri 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor ödül oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor ödül oyununu kim kazandı?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken; Survior All Star 2022 ödül oyununu kazanan takım belli oldu. İşte bilinmesi gereken detaylar...

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 9 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar İngiltere ödülü için kozlarını paylaştı. Peki Survivor 9 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununda gülen taraf Gönüllüler oldu. Böylelikle ödülü kazanan Gönüllüler İngiltere ödülünün sahibi oldu.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Batuhan

Barış

Ayşe

MAVİ TAKIM