Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 9 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar İngiltere ödülü için kozlarını paylaştı. Peki Survivor 9 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununda gülen taraf Gönüllüler oldu. Böylelikle ödülü kazanan Gönüllüler İngiltere ödülünün sahibi oldu.
KIRMIZI TAKIM
- Adem
- Sude
- Gökhan
- Sema
- Anıl
- Batuhan
- Barış
- Ayşe
MAVİ TAKIM
- Atakan
- Nagihan
- Ogeday
- Berkan
- Seda
- Hikmet
- Evrim
- Nisa