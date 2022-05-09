Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan korumak amacıyla konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemiz gündemindeki kimi hususlarla ilgili müjdeleri açıklamak istiyorum.

Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili. 1 milyon 100 bin konutla vatandaşlarımızı konut sahibi yapmıştık.

Konut sektöründeki arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirceğiz. Konut finansmanı konusunda 3 paket. Tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyona kadar değere sahip 1. el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık 0,99 oranlı konut kredisi sağlıyoruz. 1. ve 2. elleri kapsıyor. İnşaat sektörü, Mayıs itibariyle %40'ı tamamlanmış inşaat projelerinin tamamlanması için 20 milyar TL'lik kaynak ayırdık.

Mayıs itibarı ile projelerin bir an önce satılması için 20 milyarlık kaynak ayarladık. İnşaat hlaindeki konutların bir an önce satılmasını hedefliyoruz.

Bunların yanında TOKİ sosyal konut projelerine hız veriyoruz. Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımız için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız. 5 yıl süreyle satışına izin vermeyeceğiz. Uygun maliyetli kredi kullandıracağız.

Kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağız.