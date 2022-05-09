Enerji Bakanlığı, koruma, büro personeli ve teknisyen alımı yapacağını duyurdu. Bakanlığın duyurusu ardından başvuru koşulları ve tarihi merak konusu oldu. Peki, Enerji Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Enerji Bakanlığı başvurusu ne zaman? İşte detaylar...

Enerji Bakanlığı, büro personeli ve teknisyen başvurusu alacağını duyurdu. Alım yapılacak olan alanlar ve detayları araştırılıyor. Peki, hangi birimlere personel alımı yapılacak? Koşulları neler? İşte detaylar...

ENERJİ BAKANLIĞI HANGİ BİRİMLERE ALIM YAPACAK?

Koruma ve Güvenlik Görevlisi - 10 Kişi

Destek Personeli (Temizlik) - 20 Kişi

Destek Personeli (Şoför) - 10 Kişi

Teknisyen (Elektrik) - 1 Kişi

Teknisyen (İnşaat) - 1 kişi

Teknisyen (Mobilya) - 2 Kişi

Teknisyen (Sıhhi Tesisat) - 1 kişi

Büro Personeli (Lisans) - 12 kişi

Büro Personeli (Ön Lisans) - 8 kişi

ENERJİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Adaylar; başvurularını 9 Mayıs - 20 Mayıs tarihleri arasında e- Devlet üzerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısından e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapabilecekler.Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

Genel şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B'li olarak çalışmıyor olmak

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.