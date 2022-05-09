Dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından daha fazla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başladı. Elon Musk son olarak, "Eğer gizemli koşullarda ölürsem sizi tanımak güzeldi" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, gündeme gelmeye devam ediyor. Yaptığı her paylaşım olay yaratan Elon Musk, son olarak ilginç bir paylaşımda bulundu. Sabah saatlerinde bir paylaşımda bulunan Musk, 'Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi' dedi.

TWITTER'I SATIN ALDI!

Mikro blog platformu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Twitter'ı hisse başına 54,20 dolara nakit olarak satın alacak olan Musk ile bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Bu da Twitter'ın 44 milyar dolar karşılığında satıldığı anlamına geliyor.