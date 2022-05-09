Birçok memuru yakından ilgilendiren 3600 ek göstergenin detayları araştırılmaya başladı. 3600 ek göstergeyle ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip eden milyonlarca vatandaş '3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsar, ne zaman çıkacak, 3600 ek gösterge kimlere verilecek, hangi memurları kapsıyor?' soruları arama motorunda sorgulamaya başladı. Peki, 3600 ek göstergenin şartları nedir, ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek göstergede son durum ve 3. 3600 ek gösterge toplantı tarihi...

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM - 3600 ek gösterge milyonlarca vatandaşın merak ettiği konulardan biri olmakla birlikte, 3600 ek göstergenin çıkacağı tarih de araştırılmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın konuya dair yaptığı son açıklamada kullandığı 'yıl bitmeden 3600 ek gösterge çalışmalarını tamamlamakta kararlıyız' ifadesine istinaden; milyonlarca vatandaş, 3600 ek göstergeye dair net bir tarih verilip verilmeyeceğini merak ediyor. 10 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun toplantısına dair detaylar ve işte 3600 ek göstergeye dair merak edilenler...

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodu olarak bilinmektedir ve ek gösterge rakamları; unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterrmektedir.

Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 ya da 3 bin olan bir memura göre, emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alma hakkı kazanır.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan, yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda, aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik meydana gelir.

Bu nedenle, ek gösterge; memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış, mevcut maaşlarını da artırmakla birlikte, asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yansıtmaktadır. Buna istinaden memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istemektedir.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK, HANGİ MEMURLARI KAPSAR?

3600 ek gösterge düzenlemesi, dört meslek grubunu yani polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsayacak.

Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli belirlenmiş olacak. Bu düzenleme, hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin de önü açılacak.

3600 ek göstergeden yararlanacak din görevlisi, hemşire, öğretmen ve polisler olmak üzere bir buçuk milyondan fazla çalışanın maaşında artış yaşanacak ve refah seviyesi yükseltilmiş olacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK? | 3600 EK GÖSTERGEYE DAİR AÇIKLAMALAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek göstergeyle ilgili son duruma dair yaptığı açıklamada:

"Lisans mezunu hemşirelerimizin 3600 ek gösterge kapsamına alınması başta olmak üzere mali iyileştirmelerin emekliliğe de yansıması konusuydu. Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlayacaklarını şu sözlerle ifade etti:

"Öncelikle tabip ve tabip dışı personelin sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesine alınması sağlanarak görev aylıkları tek bir bordro ile ödenecektir. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir. Döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi daha etkin hale getirilecektir. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak yoğun ve özverili çalışan tabip ve tabip dışı personelin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır. Ayrıca, yapılacak düzenleme sonrası tabiplerimizin bordroya tabi maaşları dikkate alınarak, emekli olduktan sonraki maaş kayıpları telafi edilecek şekilde emekli aylıklarında iyileştirme yapılacaktır. Burada vurgulamak isterim ki başta hemşireler olmak üzere diğer sağlık bilimi lisansiyerleri de 3600 ek gösterge kapsamı içine alınacaktır."

3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:

"Enflasyonun tahribatlarına karşı koruyacak yeni çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde sayın Cumhurbaşkanımızın daha kapsamlı bir şekilde bu konuyu kamuoyuyla paylaşacağını söylüyorum. Bütün çalışanlarımız asgari ücretliler, emekliler, memurlar, kamu personelleri, işçi ve memur emeklileri bütün bunlar herkes bilsin ki Türk devleti sosyal hukuk devletidir ve çalışanlarını mutlaka korur, hepsiyle ilgili de çalışmalarımız devam etmektedir. Bunları programımıza göre kamuoyuyla paylaşacağız. Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, Mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi. Onu da kapsamlı bir şekilde ele aldık, çalışmalarımız nihayete ermek üzere bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle de bunu paylaşacağız. Dolayısıyla çalışanlarımız şundan emin olsunlar, devletimiz sizi asla unutmadı. Türkiye'nin işçileri, Türkiye'nin emekçileri, emeklileri Türk devleti sizin yanınızdadır. Bu enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir bunları adım adım kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek" diyerek beklenen tarihe dair açıklamalarda bulundu.

3600 EK GÖSTERGE KOMİSYONU'NUN 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge toplantısına dair şu açıklamaları kaydetti:

"2. toplantıyı bitirdik ve 3. toplantımız 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. O zamana kadar da 12 ayrı bakanlıkla bir araya gelme süreci olacak. Bu süreçte Memur-Sen'in mutfağıyla toplu sözleşme mevzuat mutfağıyla hizmet kollarımıza ilişki teknik ekiplerimiz çalışma genel müdürlüğü ile bir araya gelecek. 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için biz kendi cephemizden katkı sunmuş olacağız. Ek göstergelerin hayata geçmesi durumunda memurların maaşları artacak emekli olan da emekli maaşları artacak. Emekli ikramiyelerinde 30 bin lira bir fark olacak. Emekli maaşında da bu oranda yine bin liraya varan farklar meydana gelecek. Buda bir emekli zammı anlamına geliyor. Ek gösterge ile ilgili samimiyetle ter akıtmaya konuya ilişkin katkı sunmaya devam edeceğiz."

3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun 3. toplantısı 10 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek.