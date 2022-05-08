SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 8 Mayıs 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı
Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın 8 Mayıs'ta yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu oynandı. Kıyasıya geçen maç sonrası arama motorlarında Survivor izle, Survivor 8 Mayıs, Survivor All Star ödül oyunu izle, gibi ifadeler yer aldı. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar....
Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 8 Mayıs Pazar günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar İngiltere ödülü için kozlarını paylaştı. Peki Survivor 8 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...