atv ekranlarından yayınlanan Adı Sevgi, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Henüz ekranlarda yeni yayınlanmaya başlayan dizi oldukça sevildi. Merakla beklenen 9. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Adı Sevgi 9. bölüm full izle, Adı Sevgi izle, Adı Sevgi 9. bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Adı Sevgi dizisinin 9. ve son bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Adı Sevgi dizisi, 9. bölümüyle izleycilerle buluştu. Adı Sevgi izleyicileri, dizisinin 8 Mayıs 2022 Pazar günü ekranlara gelen 9. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Adı Sevgi 9. bölüm bilgileri...

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Adı Sevgi 9. BÖLÜM KONUSU

Elif ve Emir, nehrin kenarında karşılaştıkları tabloyla büyük bir acı yaşarlar. Volkan ise, Mehmet'in ölümüyle herkesin onun peşine düşeceğini düşünerek Zeynep'le birlikte Sarpça'dan ayrılmak ister. Ancak gelen haber, planlarında değişiklik olmasına neden olur.

Ekrem, inşaatlarda çıkan sorunla ilgilenmek üzere Azerbaycan'a gidince, yaşanan olayla birlikte halkın Volkan'a karşı büyüyen tepkisini Macide bastırmakta zorlanır. Herkes Volkan'ın da Sarpça'dan ayrıldığını düşünürken, Emir ve Elif morallerini düzeltmek için kızları alışverişe götürür. Emir'in Elif'e verdiği hediye, duygularını açığa çıkarır.

Öte yandan Doğukan'ın aslında Ekrem ve Belkıs'ın oğlu olduğunu öğrenen Emir, ablası Leyla'yla tekrar iletişime geçer. Esma, Doğukan'a karşı ailesinin ön yargısıyla başa çıkmak zorundadır.