8 Mayıs KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 8 Mayıs 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 98 bin 758 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 1.480 olarak açıklanırken; 9 kişi hayatını kaybetti, 1.526 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2022- 19:49