Haberler Haberler Haberleri 8 Mayıs KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 8 Mayıs 2022)
8 Mayıs KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 8 Mayıs 2022)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 98 bin 758 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 1.480 olarak açıklanırken; 9 kişi hayatını kaybetti, 1.526 hasta da iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 98 bin 758 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 1.480 olarak açıklanırken; 9 kişi hayatını kaybetti, 1.526 hasta da iyileşti.