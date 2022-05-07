Ekranların sevilen yarışması Survivor'da heyecan devam ediyor. Yeni haftanın 3. dokunulmazlık oyunu 7 Mayıs Cumartesi yayınlanan bölümle izleyecilerle buluştu. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Böylelikle Gönüllüler takımı eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı
ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star 2022'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik, ikinci eleme adayı ise Nisa Bölükbaşı olmuştu. Üçüncü aday ise yapılan oylama sonucu Berkan Karabulut oldu.
KIRMIZI TAKIM
Adem
Sude
Sema
Anıl
Batuhan
Ayşe
MAVİ TAKIM
Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Seda
Hikmet
Evrim
Nisa