SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 7 Mayıs Survivor 3. eleme adayı belli oldu

Survivor All Star 2022'nin yayınlanan yeni bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'un sıkı takipçileri, Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? gibi ifadelerle detayları araştırmaya devam ediyor. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölüme dair merak edilen detaylar...

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da heyecan devam ediyor. Yeni haftanın 3. dokunulmazlık oyunu 7 Mayıs Cumartesi yayınlanan bölümle izleyecilerle buluştu. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Böylelikle Gönüllüler takımı eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik, ikinci eleme adayı ise Nisa Bölükbaşı olmuştu. Üçüncü aday ise yapılan oylama sonucu Berkan Karabulut oldu.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Sude

Sema

Anıl

Batuhan

Ayşe

MAVİ TAKIM

Atakan

Nagihan

Ogeday

Berkan

Seda

Hikmet

Evrim

Nisa