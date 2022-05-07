7 Mayıs KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 7 Mayıs 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 102 bin 242 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 1.661 olarak açıklanırken; 11 kişi hayatını kaybetti, 1.843 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 21:00