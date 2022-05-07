🔥 ÇILGIN SAYISAL LOTO - 7 Mayıs Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi! Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '7 Mayıs Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 7 Mayıs Cumartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 57 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde....

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 21:30 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022- 21:38