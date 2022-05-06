SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 6 Mayıs Survivor 2. eleme adayı belli oldu

Survivor All Star 2022'nin yayınlanan yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'un sıkı takipçileri, Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? gibi ifadelerle detayları araştırmaya devam ediyor. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölüme dair merak edilen detaylar.....

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 01:30 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022- 01:30