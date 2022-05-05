Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mayıs Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mayıs Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'nin bu akşam yayınlanan yeni bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek. Survivor'un sıkı takipçileri, Suvivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? gibi ifadelerle detayları araştırmaya devame ediyor. Fragmanda Merve Aydın'ın yaşadığı zor anlar ise nefes kesiyor. Peki, Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Merve Aydın diskalifiye mi olacak? İşte Survivor yeni bölüme dair merak edilen detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 05.05.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022- 15:30