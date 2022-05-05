'Nisan ayı enflasyon oranı kaç oldu, Nisan ayı enflasyonı ne kadar?' soruları gündemde yerini aldı. Emekli ve memurları yakından ilgilendiren Temmuz zammında belirleyici olan enflasyon verileri; Mayıs ayı kira artış oranlarını öğrenmek isteyenler için de oldukça önemliydi.Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamları, vatandaşların gündeminde yerini aldı. İşte Nisan ayı enflasyon verileri...

TÜİK Nisan ayı enflasyon oranını açıkladı. Vatandaşlar, enflasyon oranını araştırmaya devam ederken; Mayıs ayı kira artış oranı da merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Nisan ayı enflasyon oranı kaç oldu, Nisan ayı enflasyonu belli oldu mu? İşte vatandaşları yakından ilgilendiren enflasyon verileri ve son dakika açıklamaları...

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

TÜİK, Nisan ayı enflasyon oranını 69.97 olarak açıkladı. Her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon oranı bu ay Ramazan Bayramı nedeniyle 5 Mayıs Perşembe günü açıklandı. Böylece merak edilen Nisan ayı enflasyon oranı 69.97 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamları aylık bazda yüzde 7.25 artış gösterdi.

MART AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLARAK BELİRLENMİŞTİ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi Mart ayında, aylık bazda yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 9,19 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 oldu.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇTI?

NİSAN AYI TÜFE Kira Artış Oranı: %29,88 (Nisan 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Mart 2022 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)