başrollerinde yer alan Furkan Andıç ve Miray Daner'in oynadığı Kara Tahta dizisi geçtiğimiz hafta yayınlanmadı. Diziyi merakla bekleyenler ise oyuncu Furkan Andıç'ın ameliyat olması nedeniyle bir kez daha ertelendi. Peki, Kara Tahta dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

başrollerinde yer alan Furkan Andıç ve Miray Daner'in oynadığı Kara Tahta dizisi geçtiğimiz hafta yayınlanmadı. Diziyi merakla bekleyenler ise oyuncu Furkan Andıç'ın ameliyat olması nedeniyle bir kez daha ertelendi. Peki, Kara Tahta dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar...



KARA TAHTA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kara Tahta yeni bölüm 11 Mayıs 2022 tarihinde TRT 1 ekranlarında olacak.