4 Mayıs KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 4 Mayıs 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 90 bin 301 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 1.132 olarak açıklanırken; 7 kişi hayatını kaybetti, 1.185 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2022- 20:06 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022- 20:07