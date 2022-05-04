Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü çekilişi gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler '4 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 4 Mayıs 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sayısal Loto'da 4 Mayıs Çarşamba çekilişi saat 21.30'da yapıldı ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
4 MAYIS ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
26-35-39-43-48-51 Joker: 67 Süperstar: 69
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