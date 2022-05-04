🔥 ÇILGIN SAYISAL LOTO - 4 Mayıs Çarşamba Çılgın sayısal loto çekildi mi? Sayısal loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '4 Mayıs Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 4 Mayıs Çarşamba 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekilecek? Büyük ikramiyenin 57 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022- 12:30