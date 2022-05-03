Ramazan Bayramı'nda eczaneler açık mı? 3 Mayıs İstanbul nöbetçi eczanelerin listesi ve nöbetçi eczane sorgulama ekranı

Ramazan Bayramı tatilinde eczanelerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Birçok kişinin sağlığı için gerekli ihtiyaçlarını karşılayan eczanelerin Ramazan Bayramı'nda kapalı olması nedeniyle, nöbetçi eczaneler vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ederken; 3 Mayıs İstanbul ilçe ilçe nöbetçi eczane listesi ve sorgulama ekranı haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2022- 13:44