2020'de Covid salgını yüzünden yapılmayan ve 2021'de sonbaharda düzenlenen Met Gala, 2022'de yeniden bahar aylarına dönüş yaptı.
MET GALA NEDİR? Met Gala’ya kimler katılabilir? MET GALA NE DEMEK?
New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlendiği modanın en büyük gecelerinden biri sayılan, MET Gala'da ünlüler bu yıl da "abartılı" ve dikkat çekici kostümleriyle dikkat çekti. Peki Met Gala nedir? Kimler katılabilir? İşte detaylar...
Müzik, sinema, moda ve spor dünyasından yaklaşık 400 ünlü ismin katıldığı gecenin katılımcıları, Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerinde birbirinden gösterişli kostümlerle poz verdi.
Bu yılın teması, "Gilded Glamour", Türkçe'ye "yaldızlı cazibe" olarak çevrilebilir.