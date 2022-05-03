3 Mayıs KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 3 Mayıs 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 92 bin 562 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 1.193 olarak açıklanırken; 10 kişi hayatını kaybetti, 1.354 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2022- 20:30