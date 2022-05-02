TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022'de haftanın 4. dokunulmazlık oyunu 2 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan bölümde oynanacak. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...
SURVİOR ALL STAR 2022'DE 4. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacak.
SURVIVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da yapılacak oylamanın ardından haftanın 4. eleme adayı belli olacak.
SURVIVOR'DA BU HAFTA KİMLER ELEME ADAYI OLDU?
Survivor'da Ünlüler takımının yaptığı oylamanın ardından 3. eleme adayı Ayşe, 2. eleme adayı Barış Yağcı oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Evrim Keklik olmuştu.
KIRMIZI TAKIM
- Adem
- Sude
- Gökhan
- Sema
- Anıl
- Merve
- Batuhan
- Barış
- Ayşe
MAVİ TAKIM
- Atakan
- Nagihan
- Ogeday
- Berkan
- Parviz
- Seda
- Hikmet
- Evrim
- Nisa